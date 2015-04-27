Гемодиализ - очистка крови

Гемодиализ - это очищение и фильтрация крови с помощью специального аппарата искусственной почки. Аппарат позволяет выделить из крови низкомолекулярные и среднемолекулярные вещества. Суть метода такова, что кровь очищается от токсичных веществ, растворенных в ней, а белковый состав плазмы остается неизменным. За последние сорок лет своего существования, гемодиализ отлично зарекомендовал себя как ведущий способ поддерживать жизнь людей, болеющих почечной недостаточностью.Применяется при необходимости очищения крови от находящихся в ней вредных для организма веществ при следующих патологических состояниях:- острая почечная недостаточность; - хроническая почечная недостаточность; - отравления ядами и лекарствами; - тяжёлые нарушения электролитного состава крови - отравление спиртом; - гипергидратация, угрожающая жизни (отёк лёгких, отёк головного мозга и т. п.), не снимаемая консервативной терапией.В Клинике Ибн Сино успешно функционирует отделение гемодиализа. Отделение оснащено современным немецким и иранским оборудованием, что позволяет оказывать самую эффективную помощь всем больным почечной недостаточностью и нуждающимся в очистке крови. В отделении практикуют опытные отечественные и зарубежные специалисты, что так же имеет очень большое значение при проведении данной процедуры. Следует отметить что больные страдающие почечной недостаточностью или пациенты у которых после операции вдруг отказывают почки, а также люди получившие серьезные отравления, нуждаются в экстренном гемодиализе. В столице Таджикистана до недавних пор действовал только один центр гемодиализа. Отделение гемодиализа Клиники Ибн Сино стало вторым таким центром в Душанбе и многие нуждающиеся получили прекрасную возможность пройти через такую процедуру в столице. В процессе проведения процедуры наши специалисты используют только одноразовые расходные материалы, что полностью исключает заражения вредоносными бактериями и опасными инфекциями. Сам аппарат гемодиализа, заменяющий пациенту некоторые функции неработающей почки, и очищающий кровь от остатков азота, работает следующим образом: Фистула соединяет артерию с веной, чтобы облегчить перекачку крови. Включается датчик давления, затем кровь поступает на очистку. После чего включается помпа, чтобы предотвратить свертывание крови включается гипариновая помпа. Для очистки крови используется диализат, как использованный, так и свежий, а также физраствор. Для предотвращения попадания воздуха в кровь используется воздухоулавливатель. Таким образом ваша кровь полностью очищается и избавляется от вредоносных примесей. Если у вас возникли такие проблемы, отделение гемодиализа Клиника Ибн Сино всегда готово оказать вам квалифицированную помощь. Здоровье нации наша основная забота!