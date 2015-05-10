ПОИСК

Авиценна
10.05.2015 10:52

Нефролог - мастер вашей почки

Нефролог - мастер вашей почки

В настоящее время доказано, что хронические заболевания почек являются фактором риска развития и прогрессирования сердечнососудистых заболеваний. Сама нефрология занимается диагностикой болезней почки и их лечением (медикаментозное, диализ), а также наблюдением за пациентами с пересаженной почкой. Нефрологические заболевания, такие как ХПН и ОПН чаще всего являются вторичными на фоне острых и хронических инфекций и интоксикаций (отравления нефротоксичными лекарственными препаратами, отравления тяжёлыми металлами) на фоне ревмологических заболеваний (системная склеродермия и СКВ, подагра, остеоартроз и остеопароз). При заболеваниях почек лечение состоит из специфического лечения конкретного заболевания и нефропротективного лечения, универсального для всех патологий почек.
Специфическое лечение назначается в зависимости от конкретного заболевания. При гломерулонефритах, поражении почек при системных заболеваниях соединительной ткани применяют стероиды, БИАРЛ (болезнь - изменяющие анти ревматические лекарства). При инфекционных поражениях почек и мочевыводящих путей - антибиотики. При диабетической нефропатии - коррекция уровня глюкозы крови.
Пациентов направляют к врачу-нефрологу по следующим причинам:
• Острая почечная недостаточность - внезапное прекращение почечной функции
• Хроническая почечная недостаточность
• Гломерулонефрит
• Пиелонефрит или инфекции нижних мочевых путей
• Гематурия (кровь в моче)
• Камни в почках
• Рак почки - в основном клеточная карцинома почки
• Поражение почек при системных заболеваниях соединительной ткани.
Как и в остальной медицине, в нефрологии важные подсказки о причине симптомов получают из истории болезни и анализов. Лабораторные же тесты, оценивают главным образом: уровни мочевины, креатинина, электролитов, кальция и фосфата, маркеры pH электролитного баланса, скорость осаждения эритроцитов, анализ C-реактивного белка и уринализ. Набор образцов мочи за 24 часа может дать ценную информацию о фильтрующей способности почки а также об уровне потери белков при некоторых заболеваниях почек.
В Клинике Ибн Сино функционируют отделение урологии и нефрологии, которые вместе решают проблемы связанные с такими важными органами человеческого организма, как почки и мочевыводящие пути. В отделении успешно лечатся многие почечные патологии и оснащено оно, для этой цели всем необходимым современным оборудованием.
Так же наши специалисты проведут консультации, при необходимости назначат медикаментозное лечение. Так же очень важно подчеркнуть уровень подготовки и практики специалистов отделения. Наши врачи помимо того, что многие годы успешно практиковали во многих медицинских учреждениях республики, для повышения своей квалификации постоянно выезжают за пределы страны. В частности в ИРИ, где достижения современной медицины, достойны любых похвал.
Руководство Клиники Ибн Сино постоянно ищет пути, как сделать эти современные медицинские услуги доступными для всех категорий наших граждан. Именно с этой целью в клинике учреждена организация "Сугуртаи милли", воспользовавшись ее услугами вы значительно уменьшите свои расходы. И это есть самый эффективный способ за меньшие деньги получить качественные и современные медицинские услуги!


Комментарий №1    Написал: williams hilton    11 декабря 2015 05:00    Цитировать
> Салом ба шумо арз дар 3%? Агар ин тавр бошад, ба мо, ки ба мо пас аз
> Шакл арз
>
> арз шакли ариза
>
> Ном: cxdcnfv
> Ном:
> Amout талаб карда мешавад;
> Масади арз:
> Status:
> Кишвар:
> Телефон:
> Ман интизор вокуниши таъил худро ба шумо ирсол шарту шароити ин арзо ..

шукр,
Оои Williams Хилтон

Email = (winnerloanfirm198@gmail.com)


Добавление комментария
  3C/t
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
 

Чархи Гардун
Вечерний Душанбе
Дайджест пресс
Авиценна
Зан ва мард

e-mail: gazeta@tojikiston.com

Реклама

PDF ВЕРСИИ ГАЗЕТ

Архив номеров (2005-2010гг)

КАЛЕНДАРЬ

(архив по датам)

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ

АРХИВ ПУБЛИКАЦИЙ

Июнь 2016 (6)
Май 2015 (3)
Апрель 2015 (4)
Март 2015 (4)
Февраль 2015 (5)
Март 2014 (116)

ДРУГИЕ НОВОСТИ

XML error in File: http://gaze ...
Как выбрать напольный вентилят ...

.


Все другие новости
  
Рейтинг@Mail.ru
2004-2010 © Медиа-холдинг "Чархи Гардун"
При полном или частичном использовании материалов ссылка на gazeta.tj обязательна. Адрес редакции: 734016, Душанбе, проспект С. Шерози д. 16. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. E-Mail: gazeta@tojikiston.com, info@gazeta.tj. Журнал
Данный сайт разработан при поддержке "Интерньюс Таджикистан". Разработка сайта: Рекламное агентство "adMedia"