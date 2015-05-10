Нефролог - мастер вашей почки

В настоящее время доказано, что хронические заболевания почек являются фактором риска развития и прогрессирования сердечнососудистых заболеваний. Сама нефрология занимается диагностикой болезней почки и их лечением (медикаментозное, диализ), а также наблюдением за пациентами с пересаженной почкой. Нефрологические заболевания, такие как ХПН и ОПН чаще всего являются вторичными на фоне острых и хронических инфекций и интоксикаций (отравления нефротоксичными лекарственными препаратами, отравления тяжёлыми металлами) на фоне ревмологических заболеваний (системная склеродермия и СКВ, подагра, остеоартроз и остеопароз). При заболеваниях почек лечение состоит из специфического лечения конкретного заболевания и нефропротективного лечения, универсального для всех патологий почек.Специфическое лечение назначается в зависимости от конкретного заболевания. При гломерулонефритах, поражении почек при системных заболеваниях соединительной ткани применяют стероиды, БИАРЛ (болезнь - изменяющие анти ревматические лекарства). При инфекционных поражениях почек и мочевыводящих путей - антибиотики. При диабетической нефропатии - коррекция уровня глюкозы крови.Пациентов направляют к врачу-нефрологу по следующим причинам:• Острая почечная недостаточность - внезапное прекращение почечной функции• Хроническая почечная недостаточность• Гломерулонефрит• Пиелонефрит или инфекции нижних мочевых путей• Гематурия (кровь в моче)• Камни в почках• Рак почки - в основном клеточная карцинома почки• Поражение почек при системных заболеваниях соединительной ткани.Как и в остальной медицине, в нефрологии важные подсказки о причине симптомов получают из истории болезни и анализов. Лабораторные же тесты, оценивают главным образом: уровни мочевины, креатинина, электролитов, кальция и фосфата, маркеры pH электролитного баланса, скорость осаждения эритроцитов, анализ C-реактивного белка и уринализ. Набор образцов мочи за 24 часа может дать ценную информацию о фильтрующей способности почки а также об уровне потери белков при некоторых заболеваниях почек.В Клинике Ибн Сино функционируют отделение урологии и нефрологии, которые вместе решают проблемы связанные с такими важными органами человеческого организма, как почки и мочевыводящие пути. В отделении успешно лечатся многие почечные патологии и оснащено оно, для этой цели всем необходимым современным оборудованием.Так же наши специалисты проведут консультации, при необходимости назначат медикаментозное лечение. Так же очень важно подчеркнуть уровень подготовки и практики специалистов отделения. Наши врачи помимо того, что многие годы успешно практиковали во многих медицинских учреждениях республики, для повышения своей квалификации постоянно выезжают за пределы страны. В частности в ИРИ, где достижения современной медицины, достойны любых похвал.Руководство Клиники Ибн Сино постоянно ищет пути, как сделать эти современные медицинские услуги доступными для всех категорий наших граждан. Именно с этой целью в клинике учреждена организация "Сугуртаи милли", воспользовавшись ее услугами вы значительно уменьшите свои расходы. И это есть самый эффективный способ за меньшие деньги получить качественные и современные медицинские услуги!