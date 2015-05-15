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Авиценна
15.05.2015 14:03

Пороки сердца врожденные

Пороки сердца врожденные

Классификаций их очень много, последняя классификация, использующаяся в России, соответствует Международной классификации болезней и только рубрик в ней 15. Часто используется разделение пороков на синие, сопровождающиеся синюшностью кожи, и белые, при которых кожные покровы бледной окраски. К порокам синего типа относится тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов, атрезия легочной артерии, к порокам белого типа – дефект межпредсердной перегородки, дефект межжелудочковой перегородки и другие.
Врожденные пороки сердца – это возникшие внутриутробно, до рождения ребенка, анатомические дефекты сердца, его клапанного аппарата или его сосудов. Эти дефекты могут встречаться изолированно или в сочетании друг с другом.
Причины врожденных пороков сердца - неблагоприятные воздействия факторов внешней среды во время беременности матери (ионизирующее излучение), употребление беременной женщиной алкоголя, некоторых лекарств, применяемых при лечении опухолей, ревматических заболеваний, перенесенные во время беременности инфекции (краснуха, ветрянка, цитомегаловирусная инфекция). Наследственная природа пороков сердца не доказана. Увеличивается частота врожденных пороков сердца у ребенка, если мать рожает после 35 лет. В последнее время доказана роль и здоровья отца.
Чем раньше выявлен врожденный порок сердца, тем больше надежды на своевременное его лечение.
Врач может заподозрить наличие у ребенка порока сердца по нескольким признакам:
 Ребенок при рождении или вскоре после рождения имеет голубой или синюшный цвет кожи, губ, ушных раковин. Или синюшность появляется при кормлении грудью, крике малыша. При белых пороках сердца может возникнуть побледнение кожи и похолодание конечностей.
 Врач при прослушивании сердца выявляет шумы. Шум у ребенка не обязательный признак порока сердца, однако, он заставляет подробнее обследовать сердце.
 У ребенка обнаруживают признаки сердечной недостаточности. Обычно это очень неблагоприятная ситуация.
 Обнаруживаются изменения на электрокардиограмме, рентгеновских снимках, при эхокардиографическом исследовании


Комментарий №1    Написал: Shoh_2068    3 июля 2015 09:37    Цитировать
Спасибо за инфо!)


Комментарий №2    Написал: williams hilton    11 декабря 2015 04:58    Цитировать
> Салом ба шумо арз дар 3%? Агар ин тавр бошад, ба мо, ки ба мо пас аз
> Шакл арз
>
> арз шакли ариза
>
> Ном: cxdcnfv
> Ном:
> Amout талаб карда мешавад;
> Масади арз:
> Status:
> Кишвар:
> Телефон:
> Ман интизор вокуниши таъил худро ба шумо ирсол шарту шароити ин арзо ..

шукр,
Оои Williams Хилтон

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