Стриктура уретры - этап пройден

В настоящее время урологи занимаются лечением мочевыводящей системы, включая половые органы. Так как многие инфекции, передающиеся половым путем, отражаются на мочевыводящих протоках. И наоборот, если воспаление мочевой системы не проходит изолированно, в той или иной степени страдают репродуктивные органы.Главная проблема таких врачей, как это ни парадоксально, - это сами пациенты, которые обращаются с запущенными болезнями. Больные зачастую стесняются обращаться к врачу и запускают болезнь, поэтому у специалистов просто нет шансов продемонстрировать, к чему пришла современная урология. Так что чем раньше вы обратитесь к врачу, тем быстрее и эффективнее он поможет вам избавиться от ваших проблем со здоровьем. Этот врач тот же самый врач для мужчин, как гинеколог для женщин. В идеале, проблемами половой системы мужчин должен заниматься андролог, но ввиду того, что это очень узкая специализация, зачастую уролог заменяет андролога.Одним из заболеваний с которыми приходится сталкиваться специалисту урологу, является стриктура уретры. Стриктура или патологическое сужение просвета уретры является второй по частоте причиной нарушения опорожнения мочевого пузыря после доброкачественной гиперплазии или аденомы простаты. И практически каждый год один мужчина на 100 тыс. населения получает тяжелое повреждение уретры в результате травмы и перелома костей таза (обычно после автомобильной аварии), в результате чего развивается стриктура или дистракционный дефект (полное закрытие просвета) задней (мембранозной) уретры. В последние годы все чаще стриктура уретры развивается в результате медицинских манипуляций (травматичная катетеризация уретры или длительное нахождение в ней катетера, уретроскопия и цистоскопия, введение в уретру агрессивных растворов, тампонов и других инородных тел), операций (трансуретральная резекция или ТУР простаты, радикальная простатэктомия и т.д.), лучевой терапии, процедуры HIFU по поводу рака простаты и других медицинских воздействий, хотя точное количество таких больных неизвестно. Все более частой причиной стриктур уретры является специфическое кожное заболевание - лихенсклероз. Инфекции, передаваемые половым путем и, прежде всего, гонорея, являются причиной стриктуры уретры все реже, т.к. они успешно лечатся антибиотиками.В самом начале возникновения стриктуры уретры отмечается некоторая болезненность при мочеиспускании, затруднение в полном опорожнении мочевого пузыря.К основным признакам стриктуры уретры относятся: Боли внизу живота Болезненное мочеиспускание, чувство дискомфорта при мочеиспускании Наличие примесей крови в моче Заметное ослабление струи мочи Уменьшение объема выпускаемой мочи за каждое мочеиспускание Ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря Необходимость длительного ожидания перед началом мочеиспускания и напрягать живот, для того, чтобы опорожнить мочевой пузырь Выделение значительного количества мочи из уретры уже после завершения мочеиспускания Разбрызгивание струи мочиЕсли эти симптомы появляются у мужчин до 40 лет, то в первую очередь следует подозревать стриктуру уретры, а если они появились в более старшем возрасте, то велика вероятность аденомы простаты.При появлении таких симптомов необходимо обратится к специалисту. Прежде всего, специалист-уролог подробно побеседует с пациентом и выяснет специфические жалобы, характерные для стриктуры уретры. После этого врач тщательно осматрев пациента, проводит ряд исследований: Результаты качественно выполненных исследований помогут правильно выбрать методику и технику предстоящей операции, а значит лучше к ней подготовиться.За последние 20 лет лечение стриктурной болезни уретры претерпело кардинальные изменения. Тем не менее, наиболее распространенными методами лечения стриктур уретры остаются малоинвазивные и достаточно простые манипуляции - внутренняя оптическая уретротомия (ВОУ) и бужирование уретры. Эффективность обеих этих процедур практически одинакова. При выборе операции учитывается расположение и протяженность стриктуры, степень сужения уретры и выраженность спонгиофиброза, этиология (причина) стриктуры и многие другие факторы. Одинаковых стриктур уретры не существует, поэтому каждый пациент требует персонального подхода при выборе самого оптимального метода лечения.При обнаружении тех или иных отклонений в работе мочеполовой системы, очень важно обращение за специализированной помощью. И именно на таком этапе возникает резонный вопрос: как, и где найти хорошего уролога? Уролог, отзывы о котором подкреплены конкретным положительными результатами, конечно располагает к доверию. Однако существуют ситуации, при которых желания и возможности обсудить с кем либо деликатную проблему, попросту нет. При таких обстоятельствах целесообразней рассматривать выбор такого варианта как клиника, уролог в которой предоставляет услуги платно. В таких клиниках руководство дорожит сложившейся репутацией, по этому плохого врача или врача среднего уровня здесь, как правило встречаешь очень редко. Клиника Ибн Сино с самого начала организовывалась, как клиника ориентированная на кардиологические и урологические заболевания. В клинике функционирует оснащённая самым современным оборудованием, урологическое отделение, где специалисты знающие свое дело придут на помощь всем страдающим урологическими заболеваниями в общем и стриктурой уретры в частности. В целях сделать современные медицинские услуги доступными, для большей категории наших граждан в клинике учреждена страховая организация "Сугуртаи милли". Медицинское страхование самый надёжный способ сделать свое лечение достуным. Воспользуйтесь удобным случаем и застрахуйте себя и своих близких. Вы очень скоро убедитесь, что поступили правильно.С подробностями о медицинском страховании, которое предлагает компания ООО «Сугуртаи Милли» можно ознакомиться на интернет сайте www.sugurtaimilli.tj.